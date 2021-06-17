РИАМО - 17 июн. Юные инспекторы дорожного движения из Одинцовского округа стали победителями Всероссийского конкурса «Звезда ЮИД», сообщает пресс-служба администрации округа.

Всероссийский конкурс «Звезда ЮИД» стартовал 1 марта 2021 года. Его организовала Госавтоинспекция совместно с журналистами издания «Добрая дорога детства». За звание самых креативных и талантливых юных инспекторов дорожного движения боролось около 2 тыс. ребят со всей страны.

Инспекторы ОГИБДД УМВД России по Одинцовскому городскому округу сообщили, что представители Одинцовского округа принимали в творческом состязании самое активное участие. Претендентам на победу предлагалось подготовить материалы по одной из следующих тем: «Лучшая визитка», «Лучший репортаж», «Лучшее эссе», «Голос ЮИД» и «ЮИД в Instagram». Также редакция газеты «Добрая дорога детства» ввела несколько дополнительных номинаций.

По итогам конкурса 1 место в общем зачете заняла жительница Одинцовского округа, ученица Одинцовской лингвистической гимназии Таисия Скоморохова. В номинации «Голос ЮИД» победу одержала еще одна представительница муниципалитета – Полина Иванова из Звенигородской школы №1.

С успешным выступлением одинцовских ЮИДовцев поздравил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

«Детская дорожная безопасность – безусловный приоритет в нашей работе. Мы уделяем этому вопросу повышенное внимание. Помимо администрации и подразделений ГИБДД, к проблеме детской безопасности подключены общественные организации и родительское сообщество. Победное выступление наших детей на Всероссийском конкурсе ЮИД – один из показателей эффективности этой большой совместной деятельности», – подчеркнул глава.