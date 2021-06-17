РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 июн. Арбитражный суд Московской области своим определением отказал ООО «ДЭЗ» из Красногорска в удовлетворении заявления о наложении судебного штрафа на Госжилинспекцию Московской области за неисполнение решения суда, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как отметили в суде, на Госжилинспекцию какие-либо обязанности не возлагались. Вместе с тем, ООО «ДЭЗ» также не заявляло требований о восстановлении сведений об осуществлении предпринимательской деятельности в реестре лицензий Московской области.

Кроме того, восстановление сведений о том, что ООО «ДЭЗ» управляет спорными многоквартирными домами, может производиться только с учетом текущих нормативных документов и принятых собственниками помещений решений. То есть существующих на дату восстановления сведений юридических фактов.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что заявление о наложении судебного штрафа не подлежит удовлетворению.​