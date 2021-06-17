РИАМО - 17 июн. Информация о введении в Москве нового локдауна не соответствует действительности, сообщил министр правительства Москвы, первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства города, руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

Ранее Forbes сообщил о том, что власти Москвы рассматривают возможность введения нового локдауна. Об этом журналу сообщили источники. Один из них отметил, что на данный момент городские власти пытаются решить три проблемы: как не поднять слишком сильную волну негатива из-за усиливающихся ограничений, как бороться с поддельными сертификатами о прививках от коронавируса и как проконтролировать исполнение требований, если в отношении непривитых будут введены новые ограничения.

«Это бред какой-то, я ничего об этом не слышал»,– сказал Немерюк в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60% работающих в сфере услуг граждан. Соответствующее положение также закрепил указом мэр столицы Сергей Собянин. В городе создадут информационную систему для контроля за вакцинацией до 1 июля.

Столичные предприниматели отметили, что введение обязательной вакцинации от коронавируса для работников ряда сфер, в том числе сферы услуг, необходимо во время пандемии, потому что это позволит не вводить жесткие ограничения и скорее вернуться к нормальному образу жизни.

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