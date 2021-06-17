РИАМО - 17 июн. Полицейские проверили сообщение о стрельбе около миграционного центра в деревне Путилково подмосковного Красногорска, факт не подтвердился, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Ранее информация о стрельбе на Новотушинской улице около Единого миграционного центра появилась в соцсетях и СМИ. Одна местная жительница сообщила в полицию, что услышала хлопки в указанном месте и приняла их за выстрелы.

На место немедленно приехали сотрудники патрульно-постовой службы и ничего не обнаружили. По предварительным данным, внимание женщины привлекли громкие звуки, которые исходили от ремонтных работ поблизости.

Полиция проводит проверку по обращению. Территория, прилегающая к миграционному центру, находится на постоянном контроле у правоохранителей.