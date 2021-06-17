РИАМО - 17 июн. В Щелкове и Фрязине планируют на четверть увеличить пропускную способность дорог благодаря грамотному управлению светофорами, сообщил генеральный директор компании «МВС Груп» Евгений Соболев.

Пилотные проекты уже реализованы в Красногорске и Сергиевом Посаде. Благодаря применяемым методам мониторинга и управления движением там удалось на 13-17% снизить для автомобилистов среднее время в пути.

«Аналогичный проект мы сейчас реализуем в Щелкове и Фрязине. Там имеет место проблемная ситуация с заторами, особенно в центре Щелкова», - сказал Соболев в ходе круглого стола в Мособлдуме.

Он отметил, что в планах совместно с министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области реализовать изменения в организации дорожного движения, внедрить элементы мониторинга дорожного движения.

«Мы хотим внедрить адаптивное управление светофорами, что позволит интеллектуальной системе управлять движением более эффективно. К концу лета мы хотим получить результаты - на четверть увеличить пропускную способность дорог, <...> на 18% снизить тяжесть дорожных заторов», - заключил Соболев.