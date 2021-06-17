РИАМО (КОРОЛЕВ) - 17 июн. На территории подмосковного Королева полицейские провели акцию «Осторожно, мошенники!», сообщает пресс-служба УМВД России по городскому округу.

Участковые рассказали жителям о самых распространенных способах обмана и необходимых мерах предосторожности. Гражданам объяснили, как обманщики действуют по схемам «Ваш родственник попал в беду» или «Ваша карта заблокирована».

Полицейские рекомендовали королевцам быть бдительными, не сообщать номера своих банковских карт и пин-коды, а также не производить по просьбе незнакомых людей операции в банкоматах.

Памятки с напоминанием о том, как обезопасить себя и своих близких от действий мошенников, получил каждый участник акции.