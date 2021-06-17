РИАМО (КОРОЛЕВ) - 17 июн. Детей эвакуировали из детского сада в Королеве после сообщения о минировали, сообщила «РИАМО в Королеве» начальник службы-112 Мария Потатуева.

В четверг из детского сада «Теремок» в микрорайоне Юбилейный поступило сообщение о том, что на территорию дошкольного учреждения проник посторонний мужчина и заявляет о его минировании.

«Сотрудники полиции немедленно выехали на место и задержали мужчину. Объект кинологи проверили на наличие взрывоопасных веществ», - сказала Потатуева.

Взрывоопасных веществ на территории детского сада не обнаружено, дети вернулись в группы. Мужчина доставлен в городскую больницу для освидетельствования. При обнаружении у него психических отклонений он будет направлен на принудительное лечение.

Полицейские проводят расследование и примут необходимые меры.