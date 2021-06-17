РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 июн. В городском округе Люберцы прошла социальная акция «Некуда спешить», в рамках которой автоинспекторы напомнили водителям об ответственности за нарушение скоростного режима, сообщает отдел ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

По 30 июня в регионе проводится социальный раунд по безопасности дорожного движения «Некуда спешить».

Сотрудники ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» в рамках социальной акции провели информационно-разъяснительную беседу с посетителями местного регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД и МФЦ. Полицейские рассказали о важности соблюдения скоростного режима при управлении транспортным средством и напомнили гражданам о возможных последствиях превышения установленной скорости.

Жителям округа рекомендовали при выборе скоростного режима учитывать интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства, а также наличие груза, дорожные и метеорологические условия.

Стражи порядка напомнили люберчанам и об административной ответственности за нарушения скоростного режима.

Всем участникам акции полицейские раздали тематические листовки.