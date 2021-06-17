РИАМО - 17 июн. Караоке-клуб MimoNot в столице могут закрыть на 90 суток по результатам рейда ОАТИ, сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Константин Шавеко.
«Сотрудниками ОАТИ совместно с полицией в ночь с 16 на 17 июня был проведен рейд по выявлению заведений, работающих после 23 часов», — сказал Шавеко.
Клуб MimoNot находится по адресу: ул. Профсоюзная, 21А. Он продолжал обслуживать посетителей после полуночи.
По его словам, все факты нарушений были зафиксированы. За выявленные нарушения юридическому лицу грозит штраф в размере до 300 тыс. рублей.
В случае установления фактов причинения вреда здоровью людей может быть назначен штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Также в ходе рейда были зафиксированы нарушения в клубе Choice Moscow, который продолжал работу после 23:00.
В соответствии с указом мэра Москвы с 13 июня ресторанам, барам, кафе, ночным клубам и другим развлекательным заведениям запрещается обслуживать посетителей в ночное время с 23:00 до 06:00.
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