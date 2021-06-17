РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 июн. Сертификаты на квартиры, благодарственные письма, грамоты, знаки отличия вручили медикам Люберец в преддверии профессионального праздника, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В четверг в Наташинском парке прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника.

«Что может быть в жизни лучше и теплее, когда ты видишь людей, которым ты спас жизнь? Со многими я говорю и многие выражают безмерную благодарность врачам. Хотел бы вам сказать огромное спасибо за ваш труд», - сказал глава городского округа Владимир Ружицкий.

По его словам, в здравоохранении Люберец работает более 4 тыс. человек, из них 1 239 - это врачи, 2 257 - медсестры.

Пять врачей получили сертификаты на трехкомнатную квартиру, три - на двухкомнатную, еще три - на однокомнатную. Еще два медика получили сертификаты на комнату в квартире.

Помимо этого, медикам вручили благодарности губернатора Московской области, грамоты министерства физической культуры и спорта региона, знаки отличия «За заслуги перед городским округом Люберцы», «За доблестный труд», «За усердную службу».

Также медиков поздравили депутаты Мособлдумы Игорь Коханый и Дмитрий Дениско. Они вручили благодарственные письма.