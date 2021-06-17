РИАМО - 17 июн. Штормовое предупреждение о сильной жаре выпустили для Москвы, такая погода ожидается 19-22 июня, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

На 20 июня приходится день летнего солнцестояния. В связи с тем, что антициклон обеспечит малооблачную и сухую погоду, в московском регионе ожидаются теплые ночи. Кроме того, температура в выходные превысит климатическую норму на 4-5 градусов. На следующей неделе жара усилится.

Помимо прочего, синоптики придерживаются мнения, что днем 19-22 июня показания термометров в столице приблизятся к абсолютным максимумам.

Согласно прогнозу, значения УФ-индекса могут достигать интервала 6-8, поэтому стоит позаботится о защите кожи и глаз, а также постараться не бывать под прямыми солнечными лучами.

Ночью 18 июня в столице ожидается 11-13 градусов, а в Подмосковье – 8-13, днем температура составит 27-29 и 24-29 градусов соотвественно.



19 июня ночью в мегаполисе прогнозируется 14-16 градусов, а в Московской области – 11-16. Днем температура в Московской регионе составит от 27 до 32 градусов.



Ночью 20 числа в столице установится до 14-16 градусов тепла, температура по области составит 11-16 градусов. Днем в Москве 29-31, а в Подмосковье – 27-32.