РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июн. Воспитанники детского дневного лагеря в Подольске записали видеопоздравления ко Дню отца, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В преддверии Дня отца, который отмечается 20 июня, Дом культуры «Быково» провел мастер-класс «Любимому папе» для воспитанников городского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей.

В ходе занятия ребята создали открытки и приняли участие в записи видеопоздравления для своих отцов.

В России День отца ежегодно празднуется в третье воскресенье июня. Праздник пока неофициальный, его суть – выразить благодарность отцам за их вклад в воспитание детей.