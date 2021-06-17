РИАМО - 17 июн. В связи с приходом в Москву антициклона дожди не опустятся на город до начала следующей недели, сообщается на сайте «Метеовести».

Вероятность осадков на текущей неделе минимальна.

Днем в четверг температура в столице составит от плюс 26 до плюс 28 градусов. Таким образом, температурный режим, который установится в городе, окажется в рамках средиземноморского климата.

В четверг в мегаполисе прогнозируется жаркая погода без осадков, ее удержит западный антициклон. При малооблачной погоде осадков не ожидается.