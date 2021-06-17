РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июн. Региональный оператор по обращению с ТКО «МСК-НТ» вывез на переработку более 200 кг разноцветного пластика, собранного благодаря волонтерам из подмосковного Подольска и Чехова, сообщает пресс-служба предприятия.

Регоператор продолжает поддерживать благотворительный проект «Добрые крышечки». Компания открыла для волонтеров акции 19 пунктов сбора крышечек в городах Подольск, Пущино, Чехов, Серпухов и Протвино.

Только в июне ООО «МСК-НТ» вывезло и отправило на переработку более 200 кг пластика из своих пунктов приема в Подольске и Чехове. Объем собранных крышечек составил около 1,5 тыс. л. Деньги, вырученные от переработки «Добрых крышечек», направят на закупку средств передвижения для детей-сирот с особенностями развития.

Значительный вклад в сбор внесли воспитанниками детского сада «Колокольчик» №16 Подольска. Более 500 л также собрали учащиеся школы №1 Подольска и школы №3 Чехова. Много полезного пластика вывезли из пунктов приема в общедоступных местах, в том числе ГМ «Леруа Мерлен» в микрорайоне Климовск и КТЦ «Дружба» в Чехове.

Специалисты компании отметили, что большую часть «добрых крышечек» собирают юные участники. Это свидетельствует о растущей популярности благотворительной акции у детей и молодежи, а также о формировании навыка раздельного сбора отходов и экологичного отношения к мусору.

Узнать подробности акции можно на официальном сайте проекта.