РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 17 июн. На многофункциональной хоккейной площадке в Котельниках идет укладка травмобезопасного резинового покрытия, сообщил глава городского округа Сергей Жигалкин.

«В Кузьминском лесопарке идет завершающий этап обустройства многофункциональной хоккейной площадки. На данный момент ведется укладка травмобезопасного резинового покрытия, эту работу выполнят в течение двух дней. После чего будет нанесена разметка на покрытие для игры в мини-футбол и баскетбол. Борта хоккейной коробки будут брендироваться. Также на объекте уже смонтированы стойки под баскетбольные кольца», - написал Жигалкин в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что до конца недели начнется прокладка коммуникаций для устройства опор освещения.

«Малые архитектурные формы для детской игровой площадки заказаны, размежевание на местности проведено», - заключил Жигалкин.