РИАМО - 17 июн. Порядка 104 млн рублей направили на развитие подмосковных фермерских хозяйств в 2021 году, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В текущем году на поддержку фермеров региона выделено 103,9 млн рублей. В том числе гранты «Агростартап» предусмотрены в размере 42 млн рублей. Выделяется также 50,1 млн рублей на гранты на развитие семейных ферм. Также выплачиваются субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам – до 10 млн рублей», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

По его словам, поддержка в виде грантов является самой эффективной и востребованной для местных ферм. В 2020 году в рамках программы поддержки выдано 11 грантов для начинающих фермеров и 14 грантов «Агростартап», а также было вновь создано 20 фермерских хозяйств.

Деньги на субсидии и гранты выделяются из бюджета в рамках государственной программы «Сельское хозяйство Подмосковья».