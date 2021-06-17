РИАМО - 17 июн. Порядка 104 млн рублей направили на развитие подмосковных фермерских хозяйств в 2021 году, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
По его словам, поддержка в виде грантов является самой эффективной и востребованной для местных ферм. В 2020 году в рамках программы поддержки выдано 11 грантов для начинающих фермеров и 14 грантов «Агростартап», а также было вновь создано 20 фермерских хозяйств.
Деньги на субсидии и гранты выделяются из бюджета в рамках государственной программы «Сельское хозяйство Подмосковья».
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии