РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июн. В микрорайоне Климовск Подольска во время столкновения двух легковых автомобилей пострадал ребенок, медики оказали ему помощь, сообщила группа пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

Несчастный случай произошел 10 июня у дома №9А на улице Ленина.

В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний пассажир получил травмы и вынужден был обратиться за медицинской помощью.

По данному факту проводится проверка, в результате которой установят все обстоятельства произошедшего.