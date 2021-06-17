РИАМО - 17 июн. 23 июня в Москве ожидается рекордное за 104 года тепло в 33-35 градусов, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам Тишковца, сначала на Москву выходит скандинавский антициклон, а затем азорский барический антициклон. В ближайшие 6 суток В столице будет только солнце, никакой облачности, ветра и тем более осадков.

Ночью 18 июня в Центральной России будет 10-15 градусов тепла, днем - 24-29. К выходным термометр дойдет до 30 градусов и выше. 21 июня днем будет 30-32 градуса, во вторник - 32-34, а в среду - 33-35.

«Это не просто аномальное тепло. Это претензия на рекорд. Я думаю, что 22 июня ляжет рекорд революционного 1917 года, тогда было 31,8 градуса. А 23-го побьем предыдущее достижение 1948 года, тогда было 33,6. Такой волны в последней декаде июня не было, как минимум, последние 104 года, и это претензия на абсолютный рекорд», - сказал Тишковец в интервью Радио КП.

Максимальная температура в июне была зафиксирована в 1901 году - 34,7 градуса. Этот рекорд тоже может быть побит на следующей неделе.

Синоптик отметил, что вода в водоемах Москвы уже прогрелась до 20 градусов и больше.

Как избежать перегрева в жару: рекомендации МЧС>>