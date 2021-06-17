РИАМО - 17 июн. Гендиректор научного центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что более чем у половины привившихся препаратом «ЭпиВакКорона» в течение 9 месяцев сохранялись антитела к коронавирусу, сообщает kp.ru.

Так, в ходе клинических испытаний вакцины 100% добровольцев сохранили иммунитет после 3 и 6 месяцев с момента прививки.

В России зарегистрированы вакцины от коронавируса «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак». «ЭпиВакКорона» является разработкой новосибирского научного центра вирусологии и биотехнологий «Вектор».

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что отечественные вакцины от Covid-19 не влияют на способность иметь детей.

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