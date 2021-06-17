РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 17 июн. Полицейские задержали жителя Щелкова за совершение грабежа с применением насилия, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Щелковское».

В полицию поступило заявление от 41-летнего местного жителя о том, что около дома в поселке Краснознаменский его избил знакомый, тот также похитил мобильный телефон пострадавшего. Сумма ущерба составила 10 тыс. рублей.

Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержан местный житель 46 лет. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж».

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.