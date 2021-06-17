РИАМО (КОРОЛЕВ) - 17 июн. В Королеве сотрудники ГИБДД спасли котенка, написал в своем аккаунте в Instagram глава города Александр Ходырев.

Лейтенант полиции Игорь Ленько и старший лейтенант полиции Николай Патрин остановили движение на улице Пионерская ради спасения жизни котенка.

По словам очевидцев, котенок выбежал на проезжую часть. Его заметил сотрудник ДПС и остановил поток машин. Котенок дошел до разделительной полосы, потом развернулся и побежал под машину ДПС, где его смогли поймать полицейские.

«Сотрудники ГИБДД накормили котенка сметаной и отвезли в приют. Достойный, добрый поступок», - написал Ходырев.