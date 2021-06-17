РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июн. Юные спасатели молодежного центра Подольска преодолели более 65 километров в рамках велопохода по Подмосковью, сообщается в группе «МБУРМ «Молодежный центр «Максимум» в соцсети «ВКонтакте».

Воспитанники любительского объединения «Юный спасатель» молодежного центра «Максимум» 16 июня провели тренировочный велопоход по ближайшему Подмосковью. Ребята познакомились с достопримечательностями и природой родного края,​ изучили маршруты туристических походов.​

Всего в ходе похода юными спасателями Подольска было преодолено более 65 километров пути по дорогам и лесному бездорожью.​ ​