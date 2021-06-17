РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 июн. В Домодедове полицейские задержали 21-летнего молодого человека, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, сообщили в пресс-службе УМВД России по городскому округу.

В ходе личного досмотра в карманах джинсов задержанного сотрудники полиции обнаружили и изъяли 10 свертков из полимерного материала с веществом светлого цвета. При осмотре жилища мужчины был обнаружен и изъят еще 1 сверток с аналогичным содержимым, электронные весы и упаковочный полимерный материал.

Результат химического анализа показал, что изъятое содержит в своем составе наркотическое средство - героин, общей массой более 89 г.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.