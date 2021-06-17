РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июн. Подольский атлет Марат Фадзаев одержал победу на первенстве Европы по вольной борьбе среди юношей, сообщило министерство физической культуры и спорта Московской области.

С 14 по 20 июня в городе Самоков в Болгарии проходит первенство Европы во вольной борьбе. В соревнованиях принимают участие юноши до 18 лет.

Подмосковный спортсмен Фадзаев занял первое место состязаний в весовой категории до 65 кг. В финальном поединке он сумел одолеть представителя Молдовы Иона Марку со счетом 8:6. Бронзовые медали весовой категории разделили Анушаван Барсегян из Армении и Георги Гогричиани из Грузии.

«Подольский спортсмен на пути к финальному поединку выиграл у своих соперников с общим счетом 40:0. Такой результат оказался возможным потому, что Фадзаев – дисциплинированный борец, четко выполняющий тренерские установки. Поздравляю спортсмена с завоеванным золотом и покорением важной вершины в профессиональной карьере!» – сказал министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.