РИАМО - 17 июн. Количество комплексов фотовидеофиксации нарушений на дорогах выросло в Подмосковье в 6 раз с 2016 года и почти достигло 1,5 тыс., сообщил директор Государственного казенного учреждения Московской области «Центр безопасности дорожного движения Московской области» Малик Серазетдинов.

Всего в Подмосковье насчитывается более 58 тыс. камер, установленных в рамках системы «Безопасный регион», также работают около 1,2 тыс. стационарных комплексов фотовидеофиксации, 200 передвижных комплексов фотовидеофиксации и 45 комплексов фиксации нарушений правил остановки и парковки.

«Мы видим, что число комплексов выросло в 6 раз с 2016 года - 252 и 1454 соответственно», - сказал Серазетдинов в ходе круглого стола в Мособлдуме.

Он отметил, что за указанный период удалось снизить аварийность на дорогах на 29%, число случаев травмирования - на 30%, гибели - на 37%.

«Перспективы. Активно разрабатываются на данной системе фотовидеофиксации модули мониторинга, а также модуль по контролю за вывозом строительных отходов <...> и контролю за движением такси, <...> движением по выделенке для общественного транспорта», - уточнил Серазетдинов.

По его словам, до конца 2021 года система будет интегрирована в единое программное обеспечение «Паутина», что позволит сотрудникам полиции видеть персональные данные автомобилистов.