РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июн. В ЦНИИТОЧМАШ Подольска (входит в госкорпорацию Ростех) разработали новый прицел повышенной точности для стрелкового оружия, его покажут специалистам силовых ведомств на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021», сообщила пресс-служба предприятия.

В ЦНИИТОЧМАШ в инициативном порядке разработали новый коллиматорный прицел ПКМ 75 с уникальными характеристиками точности и энергопотребления. Изделие повысит точность стрельбы по движущимся целям, совместимо с прицелами ночного видения и превосходит зарубежные разработки, представленные на рынке вооружений.

Прицел предназначен для установки на стрелковом оружии, оснащенном специальным креплением – планкой Пикатинни, например, на всех моделях автомата Калашникова, специальном стрелковом оружии типа «Винторез», «Вал» и штурмовых автоматах. Разработка повысит точность стрельбы, особенно на дальних дистанциях.

Изделие превосходит уровень зарубежных коллиматорных прицелов, в том числе используемых НАТО. Новинка уже прошла этап предварительных испытаний, ее покажут специалистам силовых ведомств на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021».

Еще одна особенность – рекордное время непрерывной работы без замены элементов питания, превышающее 50 тыс. часов. Это первый отечественный прицел, который может использовать литиевые батареи повышенной емкости. Прицел совместим с приборами ночного видения всех поколений. Может эксплуатироваться в сложных погодных условиях при температуре от минус 50 до плюс 60 градусов.

В современных коллиматорных прицелах вместо прицельной сетки используется специальная метка – марка «точка», точность которой измеряется в долях градуса, или угловых минутах. От размера точки зависит точность прицеливания и стрельбы. В отличии от существующих аналогов с прицельной меткой размером две минуты, новый прицел имеет наименьшую марку «точку» размером всего в одну угловую минуту. Это значительно повысит точность стрельбы из оружия и позволит стрелять с большей дистанции.