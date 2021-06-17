РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июн. В микрорайоне Климовск Подольска мошенники ходили по квартирам и предлагали проверить работу вентиляции за деньги, сообщила управляющая компания МУП «СЕЗ».

Мошенники изобрели новый вид вымывания денег с проживающих. На этот раз они обзванивали квартиры жителей многоквартирного дома №31 на улице Школьная в микрорайоне Климовск и предлагали платную услугу по проверке работы вентиляции.

Жителей попросили быть бдительными и не поддаваться на уловки.