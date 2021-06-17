РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 июн. Для удобства владельцев частных жилых домов Люберец и упрощения процедуры страхования МособлЕИРЦ включает в платежные документы услугу «добровольное страхование», сообщает расчетный центр.

На основании договора, заключенного между ООО «МособлЕИРЦ» и ООО «Зетта Страхование», с июля услуга будет отображаться в платежных документах отдельной строкой.

Стоимость услуги составит 352 рубля в месяц. Она не обязательна к оплате, поэтому в квитанции будут предложены два варианта: с учетом и без учета данной услуги. Оплата доступна через банкоматы, терминалы, в личном кабинете и в мобильном приложении «МособлЕИРЦ Онлайн».

Оплатив услугу, владелец дома страхует внутреннюю отделку (пол, плинтус, стены, потолок, окна, межкомнатные и входные двери) и оборудование (радиаторы отопления, полотенцесушители, сантехнику, окна, электрооборудование). Чтобы страхование не прерывалось, услугу необходимо оплачивать каждый месяц.

В случае наступления страхового случая собственнику необходимо в течение трех рабочих дней с момента повреждения жилого дома заявить о факте происшествия в управляющую организацию, противопожарную службу и городские аварийные службы. Также рекомендуется обратиться в колл-центр компании «Зетта Страхование» по телефону: +7(495)727-07-07.