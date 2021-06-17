РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 июн. Почти 200 юных спортсменов в возрасте до 16 лет занимаются единоборствами в спортивно-патриотическом клубе «Ярополк» в подмосковном Красногорске, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

В четверг глава городского округа Алексей Спасский посетил клуб «Ярополк» с рабочим визитом. Он осмотрел помещения клуба, пообщался с воспитанниками.

На данный момент в клубе занимаются единоборствами 187 детей до 16 лет, и 89 спортсменов от 17 лет и старше. Тренажерный зал посещают 125 человек, женскими групповыми программами занимаются 35 человек.

Одно из направлений работы клуба - патриотическое воспитание. Каждый воспитанник знает гимн РФ, а допуском к занятиям является тест по истории страны.

В «Ярополке» развивают бойцовские виды спорта по пяти основным дисциплинам: боевое самбо, рукопашный бой, бокс, смешанные бои и кикбоксинг. Руководит клубом мастер спорта по рукопашному бою, ветеран боевых действий, ветеран антитеррористического подразделения «Альфа», депутат совета депутатов городского округа Красногорск Илья Шадриков.

«Конечно, увиденное и количество занимающихся ребят впечатляет. Тем не менее есть хозяйственные вопросы, касающиеся аренды помещения, проведения спортивных сборов. Ничего нерешаемого я не услышал. Такое движение нужно поддерживать!» - подвел итог визита Спасский.