РИАМО - 17 июн. На выходных в Подмосковье и столице ожидается жаркая погода, температура поднимется до плюс 31 градуса. Среднесуточная температура превысит норму на 6-7 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Жару в центр России принес западноевропейский антициклон. Сейчас среднесуточная температура превышает климатическую норму на 2-3 градуса.

18 июня при слабом ветре и переменной облачности ночью в Москве будет около плюс 13 градусов, в центре – до 18 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до 26-28 градусов.

19 июня в Москве после полудня будет около плюс 28 градусов, в области – до 29 градусов тепла.

20 июня будет плюс 29-31 градус в столице, в Подмосковье – 26-31 градус, дождя не ожидается. Несмотря на жаркую погоду, температурных рекордов не ожидается.

Синоптики рекомендуют на выходных выехать из города и провести время у водоемов.