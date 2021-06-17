РИАМО - 17 июн. В Москве в четверг открылся седьмой книжный фестиваль «Красная площадь», который продлится четыре дня, передает корреспондент РИАМО.

«Нам очень приятно, что фестиваль, несмотря ни на какие проблемы, состоялся, потому что этот фестиваль посвящен чтению, знаниям, гуманитарным знаниям, и я напомню, что в прошлом году этот фестиваль был первым, который прошел после завершения локдауна. Этот фестиваль очень ожидаем москвичами, любим москвичами, и поэтому было принято решение этот фестиваль провести. Да, с большими ограничениями, да, с соблюдением требований, но он очень важный для тех, кто любит чтение, кто любит книги», - сказал руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.

Он добавил, что это важнейшее мероприятие, где можно увидеть достижения последнего года. На фестивале представлено большое количество новых изданий, проектов, презентаций.

Кибовский отметил, что на книжном фестивале представлены не только московские издательства, но и региональные. Для этих изданий участие в фестивале - одна из главных возможностей получить широкое внимание от аудитории, профессионалов и, конечно, читателей.

«Мы в этом году подготовили свой стенд с учетом обстоятельств, в этом году у нас два стенда вместо одного большого, который мы делали всегда. Чтобы не создавать притяжение людей, минимизировать контакт, мы разбили его на две, по сути, аудитории. Программа остается такой же, как и была, но мы ее распределяем между двумя площадками, плюс еще отдельная информационная площадка, где можно получить сведения о работе московских библиотек, записаться в библиотеку, получить читательский билет единый и так далее», - рассказал Кибовский.

Литературные премии и проекты

Открытие фестиваля прошло на главной сцене. Там выступили юные лауреаты Международного конкурса пианистов Grand Piano Competition под руководством Дениса Мацуева Петр Акулов, Даниил Тюрин и Иван Бессонов. Они дали концерт - открытки «Пиано Гала».

Также в числе первых мероприятий фестиваля состоялись открытие второго сезона литературной премии «Большая сказка» им. Эдуарда Успенского, представление проекта «Детский Достоевский», представление нового проекта Российского книжного союза «Всероссийский книжный рейтинг - по итогам первого полугодия 2021», а также презентация издания «История Севастополя».

Всего в рамках книжного фестиваля проведут более 500 разнообразных событий. Для гостей фестиваля работают площадки «Детская и учебная литература», «Художественная литература», «Нонфикшн», «Антикварная и букинистическая книга», «Регионы России», «История Отечества» и другие.

Правила посещения

Несмотря на будний день, на Красной площади, где проходит фестиваль, собралось немало людей. Вход на мероприятие бесплатный, но требуется предварительная регистрация, которую проверяют на входе. Также на фестивале необходимо быть в маске и перчатках. В случае отсутствия у посетителей средств индивидуальной защиты их выдают на входе на фестиваль.

Чтобы зарегистрироваться и попасть на фестиваль, необходимо зайти на сайт фестиваля, после чего выбрать время и дату посещения. Дети до 14 лет проходят на фестиваль без регистрации.