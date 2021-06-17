РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 июн. Кабинет врача общей практики планируют открыть на улице Советской в Домодедове в сентябре, сообщил глава муниципалитета Александр Двойных.

В четверг Двойных осмотрел ход ремонта терапевтического отделения на Каширском шоссе, 98 и кабинета врача общей практике на Советской, 5.

«Мы сейчас жителям должны пообещать, что через 3 месяца от сегодняшнего дня плюс 10 дней мы здесь режем ленточку и открываем самый современный, чистый, красивый кабинет врача общей практики», - сказал Двойных.

В кабинете будут работать 3 врача в 2 смены.

Также осмотрели терапевтическое отделение на Каширском шоссе, 98. Там откроют 5 кабинетов, которые будут работать в 2 смены.

К данному отделению будут прикреплены жители ближайших домов, а также части домов на улице Лунной.