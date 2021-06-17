РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 17 июн. В Щелкове в текущем году благоустроят 17 стихийных троп, которыми пользуются жители, сообщил глава городского округа Андрей Булгаков.

«Часто бывает, что есть благоустроенная тропинка, но жители ей не пользуются, предпочитая срезать путь. В итоге появляются стихийные тропы, которые во время дождей становятся непригодными. Чтобы решить эту проблему, была разработана программа «Народные тропы». С ее помощью мы сделаем такие тропинки комфортнее. В приоритете, конечно, подходы к соцобъектам», - написал Булгаков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В Щелкове в этом году планируется провести работы по 17 адресам, в том числе в деревнях и поселках. В будущем количество благоустроенных тропинок будет увеличиваться.