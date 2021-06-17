РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июн. Полицейские подмосковного Подольска задержали подозреваемого в незаконном хранении боеприпасов, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Сотрудниками полиции УМВД России по Подольску в результате оперативно-разыскных мероприятий был задержан 42-летний местный житель, подозреваемый в незаконном хранении боеприпасов.

При осмотре гаражного бокса, расположенного на улице Коммунальной микрорайона Климовск, правоохранители обнаружили и изъяли бумажный стаканчик с 16 патронами различной маркировки. По результатам проведенного исследования установлено, что изъятые патроны калибра 9,18 мм являются боеприпасами к нарезному огнестрельному оружию.

В отношении подозреваемого дознавателем отдела дознания УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.