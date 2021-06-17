РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 июн. Расширение рынка сбыта продукции одного из крупнейших предприятий Красногорска, машиностроительного завода «Бецема», обсудили в четверг, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Глава горокруга Алексей Спасский посетил завод «Бецема» с рабочим визитом в четверг. В сопровождении гендиректора предприятия Сергея Трифонова, представителей инвестблока администрации и предпринимателя Сергея Колунова он осмотрел производство и продукцию завода, пообщался с сотрудниками.

«Бецема – это не просто одно из крупнейших предприятий по количеству рабочих и выплачиваемым налогам. Это еще и своеобразный историзм Красногорска. Сегодня побывали на производстве, обсудили проблематику», – сказал Спасский.

Он отметил, что одной из целей визита стала проверка, как на предприятии выполняют поручение губернатора Московской области Андрея Воробьева о соблюдении масочного режима.

«Руководство завода уделяет этому большое внимание. То, что мы увидели, порадовало», – подчеркнул Спасский.

Машиностроительный завод «Бецема» основан в 1932 году. Сегодня завод является одним из ведущих в России в области производства автотранспорта специального назначения, в том числе для оборонного комплекса. Здесь производят автоцистерны для воды, нефтепродуктов, сельскохозяйственной продукции, самосвалы, цементовозы, углевозы, битумовозы, газовозы, газовые емкости и многие другие виды спецтехники.

На предприятии более 600 рабочих мест. Средняя зарплата сотрудников – 57 тыс. рублей.

«Несмотря на приличный по современным меркам возраст предприятия, оно не стоит на месте. Линейка продукции конкурентоспособна. Обсудили планы выхода на новый рынок сбыта, в том числе в Московской области», – сказал Спасский.