Многие любят рыбачить в свое удовольствие, но похвастаться отличным уловом перед друзьями и знакомыми тоже хочется. В материале РИАМО — подборка лучших мест для рыбалки в Московской области.

Истринское водохранилище

Александр Кожохин

Истринское водохранилище находится на реке Истра в более чем 50 километрах от Москвы в северо-западном направлении. Рыбаки считают это место одним из лучших для рыбалки. Самые благоприятные месяцы для ловли рыбы — июнь и август.

Какая рыба клюет: судак, щука, лещ, окунь, плотва и подлещик.

Сейчас рыба там стала гораздо крупнее, так как для рыбалки перестали использовать сети. Улов у некоторых рыбаков за девять часов иногда достигает 20 килограммов. Считается, что ловить рыбу лучше в деревне Лечищево. Главное — правильные насадки и прикормки.

До деревни Лечищево можно добраться на личном транспорте или же от Истры на автобусе №32. В свою очередь, от Москвы до Истры можно доехать на автобусе №372 от станции метро «Тушинская» или на электричке от Рижского вокзала.

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Пироговское водохранилище

Пироговское водохранилище является частью Клязьминского водохранилища и располагается в городском округе Мытищи. Это водохранилище — одно из крупнейших в регионе, что, в свою очередь, привлекает как любителей пляжного отдыха, так и рыбаков. В Пироговском водохранилище очень чистая вода, но рыбы там все равно меньше, чем на Истринском.

На рыбалку лучше приходить рано утром, где-то в 3:30, и сидеть до 6:00.

Какая рыба клюет: окунь, плотва, щука и лещ.

Ловить рыбу лучше в районе деревни Чиверево или у поселка Поведники.

Добраться до деревни Чиверево можно на автобусе №438 от станции метро «Медведково», а до поселка Поведники — от станции метро «Алтуфьево» на автобусе №273.

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Можайское водохранилище

Можайское водохранилище — это искусственный водоем, который находится на западе Московской области на территории Можайского городского округа. Из-за внушительных размеров его нередко сравнивают с морем. Порыбачить на водохранилище приходят как местные жители, так и приезжие рыбаки.

Какая рыба клюет: лещ, язь, плотва, уклейка и окунь.

Рыбачить можно на всем побережье Можайского водохранилища. При этом за уклейкой лучше ехать в район Заречной Слободы, а за окунем — в деревни Мышкино и Бабынино. Лучше всего приезжать к месту рыбалки на личном транспорте. Время в пути от Москвы займет порядка 2 – 2,5 часов.

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Москва-река

Москва-река также считается одним из самых рыбных мест в регионе. По словам рыбаков, раньше даже у Храма Христа Спасителя устраивали турниры по спиннингу. Однако, если сравнивать с Истринским и другими водохранилищами, в Москве-реке рыбы немного меньше.

Какая рыба клюет: жерех, щука, окунь, подлещик и плотва.

Перед тем, как отправиться на рыбалку, следует определиться с участком для ловли. Рыбачить можно как в окрестностях Кубинки, Звенигорода, Бронниц, Коломны, так и в деревне Поречье (ГО Рузский) и селе Фаустово (ГО Воскресенский). Но рыбаки рекомендуют выбирать места на северо-западе в верхнем течении реки.

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Река Ока

сайт министерства экологии Московской области

Ока — крупнейший правый приток Волги. Здесь много мест с хорошим клевом. Летом на Оке рекомендуется рыбачить только с берега и использовать спиннинг.

Какая рыба клюет: плотва, язь, голавль, лещ и судак.

Если говорить о Московской области, рыбаки советуют выбирать для ловли окрестности Коломны и Каширы. Порыбачить можно и возле деревни Дракино, где река Ока сливается с рекой Протвой. Туда, в частности, можно добраться сначала на электричке от станции Царицыно до Серпухова, а далее — на автобусе №131 или маршрутке №245 до деревни Дракино.

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Иваньковское водохранилище

Иваньковское водохранилище по-другому называют Московским морем. Оно располагается сразу в Подмосковье и Тверской области. Водохранилище привлекает посетителей не только красивыми пейзажами, но и довольно неплохим уловом.

Какая рыба клюет: жерех, лещ, подлещик, плотва, щука и судак.

Рыбачить лучше в деревне Ратмино, в Дубне и на острове Уходово.

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Река Сестра

Заядлым подмосковным рыбакам также хорошо известна река Сестра, которая протекает в Московской и Тверской областях. Она сливается с Волгой, поэтому там большое разнообразие рыб.

Какая рыба клюет: окунь, щука, уклейка и голавль.

Рыбаки рекомендуют ловить рыбу на берегу реки в районе Дмитрова. Однако доехать до этой местности будет не так просто. Для поездки лучше использовать личный автомобиль. Однако добираться до самой реки придется еще порядка трех километров пешком.

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Озеро Сенеж

Озеро Сенеж, которое создавали искусственно, находится на севере Московской области в Солнечногорском городском округе. Из него берет начало река Сестра. Рыбачить на озере любят как зимой, так и летом. Многие приезжают сюда, чтобы ловить плотву, однако поймать здесь можно и другие виды.

Какая рыба клюет: плотва, лещ, карась, окунь, щука, судак и линь.

Любителям рекомендуют рыбачить в деревне Тимоново. Доехать до этого места можно на автобусе от Тушинской автостанции или на электричке от Ленинградского вокзала — выходить на станции Подсолнечная.