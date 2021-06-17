РИАМО - 17 июн. В мае текущего года в Подмосковье появилось более 40 новых объектов бытовых услуг, таких как парикмахерские или ремонт одежды, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Только в мае текущего года в регионе открылось свыше 40 новых предприятий бытового обслуживания – это парикмахерские и салоны красоты, ателье и предприятия по ремонту обуви, автомойки и предприятия по ремонту транспортных средств. Благодаря вводу этих предприятий создано свыше 70 рабочих мест», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Чаще всего открывались ателье, парикмахерские и салоны красоты. По 12 новых парикмахерских и салонов красоты начали работу в Подмосковье в мае, а также открылись 8 ателье.

Больше всего фирм бытового обслуживания открылось в городских округах Бронницы, Одинцовский и Серпухов.