РИАМО (КОРОЛЕВ) - 17 июн. Глава подмосковного Королева Александр Ходырев призвал жителей сделать прививку от коронавирусной инфекции.

Профилактике коронавируса было посвящено внеочередное совещание в режиме ВКС под председательством губернатора Московской области Андрея Воробьева. Важно сформировать коллективный иммунитет. Привиться обязательно должны работники сферы услуг, образования, здравоохранения, культуры, общественного питания, торговли и другие.

«Уважаемые королевцы! Если мы хотим жить, если мы хотим, чтобы были здоровы наши дети, родители, друзья и коллеги, используйте все возможности пройти вакцинацию. Она бесплатна и доступна», - написал Ходырев в своем Instagram-аккаунте.

В Королеве работают 10 пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции. Сделать прививку можно во всех поликлиниках, в ТЦ «Глобус» и «Гелиос», а также в клубах «Активное долголетие».

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