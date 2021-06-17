РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июн. В рамках нацпроекта «Образование» в городском округе Подольск завершается строительство образовательного центра на 1,1 тыс. мест, сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Объект расположен в микрорайоне Кутузово на Бородинском бульваре, его готовность составляет более 70%.

«В настоящее время в строительстве задействовано около 280 рабочих и 6 единиц строительной техники. Готовность объекта оцениваем более 70%: продолжаются работы по устройству фасада, отделке помещений, монтажу лифтов и оконных блоков, слаботочных сетей и сетей электроснабжения, также ведутся работы по благоустройству прилегающей территории», - сказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

Согласно проекту, в четырехэтажном здании площадью свыше 16,8 тыс. кв. м разместят просторные классы, кабинеты для кружков и мастерские, пищеблок со столовой, два спортивных зала для учащихся начальной и основной школы, актовый зал на 400 мест, библиотеку с информационным центром, медицинские кабинеты, административные и вспомогательные помещения. В новом учреждении создадут все условия для дополнительного образования и занятий детей в свободное от учебы время.

Школьную территорию благоустроят. Здесь появятся физкультурно-спортивная зона с игровыми площадками, места для отдыха и учебно-опытные зоны для учащихся.

Кроме того, в школе создадут все условия для обучения детей с ограниченными физическими возможностями.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2021 год.