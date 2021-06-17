РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июн. Коммунальщики приступили к обрезке ветвей деревьев и сухостоя в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники управляющей организации МУП «СЕЗ» в микрорайоне Климовск в настоящее время производят плановые работы по спиливанию сухостоя и обрезке ветвей деревьев, сильно затеняющих дневной свет. Так, в четверг данная работа проводилась по проспекте 50 лет Октября.

Для вывоза спиленных стволов и ветвей заказывается транспорт, который забирает их сразу из нескольких дворов.