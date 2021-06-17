РИАМО - 17 июн. В III квартале 2022 года в городском округе Электросталь планируют построить распределительный центр сельскохозяйственной продукции, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Разрешение на строительство распределительного центра сельскохозяйственной продукции «Фрэшистория» в Электростали получено предприятием «Виктория эстейт». Проект площадью 20 тыс. кв. м подразумевает создание холодильных камер для хранения клубники, грибов, томатов, огурцов, а также морозильных складов для хранения замороженных продуктов, таких как рыба и мясо», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Он добавил, что согласно планам, площадью также предполагается создание складских помещений для сухой продукции.

Воскресенский отметил, что ОРЦ, который планируют создать на площадке индустриального парка, поспособствует продвижению отечественной сельскохозяйственной продукции на внешние рынки.

Центр займется оказанием услуг по сортировке, переработке и упаковке овощной, ягодной и другой продукции, ее транспортировке за пределы страны, а также внутренним и внешним логистическим обслуживанием.

Концепция проекта сформирована на основе лучшего международного опыта аналогичных проектов.