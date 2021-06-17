РИАМО - 17 июн. Иностранные граждане, имеющие полис ОМС и регистрацию, смогут бесплатно вакцинироваться от коронавируса в Подмосковье, сообщила заместитель председателя правительства Московской области - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

«Чтобы получить полис обязательного медицинского страхования, иностранные граждане должны написать заявление и предъявить документ, удостоверяющий личность», — сказала Стригункова в ходе совещания губернатора Андрея Воробьева с руководящим составом подмосковного правительства.

Стригункова добавила, что в настоящее время Минздрав России рассматривает возможность платной вакцинации иностранных граждан от коронавируса препаратом «Спутник Лайт».

Ранее в Подмосковье объявили обязательную вакцинацию от коронавируса для занятых в сферах торговли, услуг, образования, здравоохранения и других. Вакцинации подлежит не менее 60% от общей численности сотрудников таких предприятий и организаций.

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>