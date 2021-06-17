РИАМО - 17 июн. МАДИ потребовала от агрегаторов такси перестать подключать к сервисам водителей с иностранными водительскими правами и без опыта вождения, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Перевозчики, которые нарушили законодательство, уже понесли наказание – им выписали штрафы. Агрегаторам направлены письма с требованием устранить причины и условия, которые стали причиной нарушения.

В текущем году инспекторы МАДИ выявили свыше 1,7 тыс. случаев упомянутых нарушений в Москве.

Так, иностранные водители, водительский стаж которых не превышал 3 лет, получали заказы от крупных сервисов, что представляет собой нарушение законодательства. Кроме того, неопытный водитель может быть представлять опасность для пассажиров.

В настоящее время работать в такси можно при наличии российских или киргизских прав. Кроме того, к работе допускаются водители с правами стран, где русский язык используется в качестве официального. Помимо прочего, водительский стаж таксиста должен составлять не менее 3 лет.

С 1 августа в столице начнет действовать система анализа работы в такси. Каждому водителю присвоят уникальный ID. Это ограничит доступ к заказам нелегальным перевозчикам.