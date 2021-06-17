РИАМО - 17 июн. С четверга закрылась часть парковок на Комсомольской площади в Москве, там проводятся работы по изменению схемы движения, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Водителей попросили с пониманием отнестись к временным ограничениям. Для посадки и высадки пассажиров лучше пользоваться альтернативными парковками у дома 3-5, с. 1, на Краснопрудной улице, у дома 6 по Комсомольской площади и плоскостной парковкой у Ленинградского вокзала в проезде Комсомольской площади.

Поездки порекомендовали планировать с учетом ограничений.

Схему движения изменят на Комсомольской площади в Москве в целях улучшения доступности этого крупного транспортного хаба.

После завершения работ в районе трех вокзалов появятся зоны короткой остановки, здесь можно будет остановиться на 5 минут, чтобы высадить или посадить пассажиров.