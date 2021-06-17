РИАМО - 17 июн. Роспотребнадзор опечатал кальянную Kings smoke на востоке столицы, заведение нарушило меры профилактики коронавируса, сообщает пресс-служба департамента торговли и услуг Москвы.
«В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Москве управлением Роспотребнадзора увеличено число проверок противоэпидемических мероприятий в общественных местах. Так, была проверена кальянная Kings smoke по адресу: улица Дмитриевского, дом 10», — сказал специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в ВАО Мурад Алискандиев.
Он добавил, что в помещении не проводились обеззараживание воздуха бактерицидными облучателями, дезинфекция поверхностей, термометрия сотрудников. Кроме того, здесь не было журнала учета температуры работников.
Алискандиев отметил, что заведению грозит закрытие на срок до 90 суток.
В настоящий момент, по словам специалиста, заведение опечатано, протокол о временном запрете деятельности составлен по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, материалы направлены в районный суд для того, чтобы решить вопрос о приостановлении деятельности кальянной.
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