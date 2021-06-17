РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 июн. Триста детей смогут отдохнуть в оздоровительном лагере «Сказочный» в подмосковном Красногорске с 5 июля по 2 августа, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В оздоровительном лагере «Сказочный» на базе МБОУ СОШ №18 открыта запись в смену с 5 июля по 2 августа. На летний отдых приглашают 300 ребят от 7 до 14 лет. В соответствии с возрастом воспитанников будут сформированы 12 отрядов и за каждым закрепят 3 вожатых и 2 воспитателей.

В лагере будут кружки, экскурсии и спортивные игры, а также предусмотрено трехразовое питание. Запись осуществляется по адресу: улица Народного ополчения, дом №21 — МБУДО «Центр творчества». Справки по телефону: 8(495)592-04-02.