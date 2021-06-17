РИАМО - 17 июн. Чаще всего жители Подмосковья в соцсетях спрашивают о вакцинации от Covid-19 про противопоказания перед прививкой и сдачу теста на антитела, сообщила министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина.

В Подмосковье разыграют трехкомнатную квартиру среди тех, кто позаботится о своем здоровье и безопасности окружающих, сделав прививку от коронавируса. Главным условием розыгрыша является то, что первый укол вакцины должен быть сделан с 15 по 25 июня в пункте, подведомственном Минздраву Подмосковья. Участником акции может стать любой гражданин РФ старше 18 лет, причем место регистрации не имеет значения.

«Люди в основном спрашивают, есть ли выбор, какой вакциной вакцинироваться, нужно ли сдавать тест на антитела, <…> можно ли делать беременным женщинам, с какого возраста можно делать прививку, можно ли бесплатно сдать тест на антитела. Ну и главное — спрашивают, где узнать о противопоказаниях к вакцинации», - сказала Звягина.

Вакцинация в Подмосковье проводится бесплатно по полису ОМС. Жителей Московской области принимают в пунктах вакцинации в поликлиниках, МФЦ, торговых центрах, мобильных комплексах, а также в круглосуточных пунктах вакцинации в стационарах. Выбрать удобный пункт вакцинации можно на сайте.

Ранее в регионе ввели обязательную вакцинацию от коронавируса не менее 60% от общей численности сотрудников, занятых в сферах торговли, услуг, образования, здравоохранения, ЖКХ и ряде других. Решение приняла главный государственный санитарный врач по Московской области Ольга Микаилова.

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