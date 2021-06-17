РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 июн. Проблему слабого напора воды устранили в доме №20 по улице Пионерская в микрорайоне Железнодорожный Балашихи, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В мае текущего года активисты дома обратились к лидеру движения общественной поддержки «Балашиха – стремительно растущий город» и депутату Мособлдумы Вячеславу Фомичеву с просьбой устранить неполадки водоснабжения. За последние несколько лет в доме ухудшился напор воды и понизилось давление в трубах. Депутат поддержал инициативу, и уже через неделю ремонтные работы были завершены. В четверг он проверил качество выполненных ремонтных работ.

«Благодаря активной позиции жителей быстро вопрос решился и теперь все мы довольны результатом. Благодаря умелым действиям водоканала, все быстро заменено, система работает хорошо, может обеспечивать гарантировано подачу холодной и горячей воды в любое время суток. Это очень важно», - сказал Фомичев.

Он добавил, что здесь установили немецкое уникальное оборудование, которое прослужит долгие годы.

По словам жительницы дома Натальи Киселевой, у них были очень большие перепады давления и они ловили время, когда мыться - либо рано утром, либо поздно вечером.

«После того как мы обратились к Вячеславу Фомичеву, то сразу увидели результаты, причем очень быстро, сейчас без проблем пользуемся водой», - подчеркнула Киселева.

Движение общественной поддержки «Балашиха – стремительно растущий город» создано 12 марта 2021 года. Лидерами движения стали председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, депутаты регионального парламента Вячеслав Фомичев, Владимир Шапкин, Николай Черкасов, Тарас Ефимов. Они способствуют продвижению социально значимых инициатив жителей. В первую очередь реализуются те из них, которые получают наибольшую поддержку горожан на сайте balashiha-srg.ru.