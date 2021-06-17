РИАМО - 17 июн. Введение обязательной вакцинации от коронавируса для работников ряда сфер, в том числе сферы услуг, необходимо во время пандемии, потому что это позволит не вводить жесткие ограничения и скорее вернуться к нормальному образу жизни, сообщили РИАМО столичные предприниматели.

Ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60% работающих в сфере услуг граждан. Соответствующее положение также закрепил указом мэр Москвы Сергей Собянин. В городе создадут информационную систему для контроля за вакцинацией до 1 июля.

Член совета предпринимателей Москвы (созданного департаментом предпринимательства и инновационного развития столицы), основатель и генеральный директор ООО «И.эМ.ТИ.Джи» Екатерина Сойак подчеркнула, что впервые наблюдает такой плотный и предметный диалог власти и бизнеса по вопросу вакцинации. По этой теме были проведены и встреча совета предпринимателей Москвы, и обсуждение мер с департаментом предпринимательства и инновационного развития столицы.

«Последний указ мэра определяет понятное направление работы и перечень действий. Сейчас социальная ответственность каждого конкретного руководителя может повлиять на исход борьбы с Сovid-19. Повторение сценария весны-2020 бизнес просто не выдержит», — сказала Сойак.

Она подчеркнула, что перед руководством города и представителями бизнес-сообщества стоят абсолютно идентичные цели – сдержать рост заболеваемости.

Альтернатива локдауну

«Сейчас мы с вами видим ситуацию с увеличением количества заболевших, а тяжелых пациентов на ИВЛ в процентном соотношении больше, чем год назад, хотя количество заболевших примерно одинаковое. Поэтому сейчас у нас два варианта: второй локдаун, который бизнес, скорее всего, не переживет, или вакцинация», — рассказал член совета предпринимателей Москвы (созданного департаментом предпринимательства и инновационного развития столицы), ресторатор, президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

Он отметил, что сейчас серьезные средства у предпринимателей уходят на соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора: обеззараживание воздуха, уборку, средства индивидуальной защиты, ведение журналов, замер температуры.

«В любой момент приходит проверяющая организация и оценивает, что мы что-то сделали неправильно, а штрафы в пандемию увеличились в несколько раз. Сейчас нам ограничили время работы и отправили людей на удаленку, а это значит, что они будут бояться приходить в кафе и рестораны, и мы будем терять прибыль», — подчеркнул бизнесмен.

Он добавил, что альтернативой являются бесплатная вакцинация и послабления для того бизнеса, где вакцинированы 60% сотрудников.

«Да, вакцинация добровольная, но ведь сейчас для допуска к работе в общепите нужно проходить медицинские обследования, значит, и с вакциной так можно. Ведь это угроза заражения клиентов и коллектива», — отметил Бухаров.

Он добавил, что на заседании совета предпринимателей столицы (созданного департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы) бизнесмены поддержали эти условия по вакцинации для возобновления работы, потому что это единственное решение, чтобы вернуться к нормальному образу жизни.

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