РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 17 июн. В Щелкове за прошедшие сутки выявили 8 новых случаев коронавирусной инфекции, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 6 062 случая инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За минувшие сутки в Московской области выявили 1 208 случаев Covid-19.

За все время пандемии в регионе подтверждено 286 194 случая инфицирования коронавирусом. Скончались 6 305 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 236 011 человек.

В регионе работает горячая линия по коронавирусу по номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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